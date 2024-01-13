Как развлекаются семьи с детьми, пары без детей и одиночки?

Люди которые могут иметь детей,но не хотят,это моральные уроды.Дети это наше будущее,без них жизнь была бы пресная.

Ivanov Serg

Ходим с женой на свидания в рестораны)) Дети радуются за нас. И с тремя детьми в разные развлекали. Смотреть на их счастливые мордочки огромное удовольствие))) А ещё бассейны, горки и т.п. Что бы мы делали без них?