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Всё о женщинах

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  • Ivanov Serg
    Ходим с женой на свидания в рестораны)) Дети радуются за нас. И с тремя детьми в разные развлекали. Смотреть на их сч...Как развлекаются ...
  • radiofree RF
    Люди которые могут иметь детей,но не хотят,это моральные уроды.Дети это наше будущее,без них жизнь была бы пресная.Как развлекаются ...

Как развлекаются семьи с детьми, пары без детей и одиночки?

Как развлекаются семьи с детьми, пары без детей и одиночки?

Почитываю тут дневник одной дамы-чайдфри. Причем она не просто женщина, по каким-то причинам решившая не заводить детей, а довольно агрессивно несет свою позицию в массы.

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Комментарии
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radiofree RF
Люди которые могут иметь детей,но не хотят,это моральные уроды.Дети это наше будущее,без них жизнь была бы пресная.
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18 час.
Ivanov Serg
Ходим с женой на свидания в рестораны)) Дети радуются за нас. И с тремя детьми в разные развлекали. Смотреть на их счастливые мордочки огромное удовольствие))) А ещё бассейны, горки и т.п. Что бы мы делали без них?
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18 час.
М
ММ
Давным -давно прочитал фразу:&quot;Если к 40 годам квартира не заполнена детскими голосами, то она заполнена кошмарами!&quot;
Ответить
11 час.

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