Почитываю тут дневник одной дамы-чайдфри. Причем она не просто женщина, по каким-то причинам решившая не заводить детей, а довольно агрессивно несет свою позицию в массы.
Как развлекаются семьи с детьми, пары без детей и одиночки?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
radiofree RF
Люди которые могут иметь детей,но не хотят,это моральные уроды.Дети это наше будущее,без них жизнь была бы пресная.
Ответить
18 час.
Ivanov Serg
Ходим с женой на свидания в рестораны)) Дети радуются за нас. И с тремя детьми в разные развлекали. Смотреть на их счастливые мордочки огромное удовольствие))) А ещё бассейны, горки и т.п. Что бы мы делали без них?
Ответить
18 час.
М
ММ
Давным -давно прочитал фразу:"Если к 40 годам квартира не заполнена детскими голосами, то она заполнена кошмарами!"
Ответить
11 час.
Свежие комментарии