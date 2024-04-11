Творения нейросетей планируют защитить авторским правом

Кто будет зарабатывать на созданных ИИ музыке и картинах Написанные нейросетями стихи и музыка все еще воспринимаются в качестве развлечения, но потенциально технологии способны принести продюсерам большие деньги.
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