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В Калужской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по факту нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной продукции

В Калужской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по факту нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной продукции

Следственным управлением УМВД России по Калужской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 171.

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