FT: в Европе опасаются растущего раскола с США из-за переговоров по Украине

www.globallookpress.com/Jens Kalaene/ZB Европейские чиновники опасаются, что разногласия по поводу предложенного американским лидером Дональдом Трампом проекта урегулирования на Украине подвергнут испытаниям двусторонние отношения Европы и США, подорвут трансатлантическую безопасность и сорвут саммит Североатлантического альянса, который должен состояться в конце июня, сообщает газета Financial Times.