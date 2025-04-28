Российские военные показали, как снабжают штурмовиков на передовой по воздуху. Для поддержки штурмующих подразделений используются разные типы дронов — как российские, так и трофейные, рассказал боец с позывным Багги военкору RT Александру Симонову.
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