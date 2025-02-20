Экипаж "Солнцепека" уничтожил замаскированные позиции ВСУ в Курской области

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Экипаж тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожил замаскированные укрепленные позиции ВСУ в Суджанском районе Курской области.
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