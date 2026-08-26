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Телефонное бесправие: с 1 сентября снова запретили смартфоны на уроках

Телефонное бесправие: с 1 сентября снова запретили смартфоны на уроках

1 сентября 2026 года в российских школах начнут действовать закрепленные Минпросвещения требования к применению мобильных телефонов во время занятий, напомнил министр просвещения Сергей Кравцов на всероссийском педагогическом августовском совещании .

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