Телефонное бесправие: с 1 сентября снова запретили смартфоны на уроках

1 сентября 2026 года в российских школах начнут действовать закрепленные Минпросвещения требования к применению мобильных телефонов во время занятий, напомнил министр просвещения Сергей Кравцов на всероссийском педагогическом августовском совещании .
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