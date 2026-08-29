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В «Ростове» отреагировали на непоставленный пенальти с «Краснодаром»: «Надеемся, нам расскажут, почему. Хотя…»

В «Ростове» отреагировали на непоставленный пенальти с «Краснодаром»: «Надеемся, нам расскажут, почему. Хотя…»

В соцсетях «Ростова» отреагировали на непоставленный пенальти в матче 6-го тура РПЛ с «Краснодаром».В соцсетях «Ростова» отреагировали на непоставленный пенальти в матче 6-го тура РПЛ с «Краснодаром».

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