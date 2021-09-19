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Слова Зеленского о "грязном газе России" довели Украину до унижения

Слова Зеленского о "грязном газе России" довели Украину до унижения

Globallookpress Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил о том, что правительство и, в частности, президент Украины Владимир Зеленский допустили грубые ошибки, которые в результате привели к тяжелому положению Киева в газовом секторе.

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