В Казани полицейские раскрыли кражу из автомобиля

В отдел полиции обратился местный житель 1996 года рождения. Мужчина сообщил, что вечером припарковал свой автомобиль во дворе жилого дома в Ново‑Савиновском районе, а утром обнаружил пропажу денежных средств — из салона машины было похищено более 500 тысяч рублей.
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