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Даже фотограф из Италии приехал. Как в Барнауле отмечали Крещение десять лет назад

Даже фотограф из Италии приехал. Как в Барнауле отмечали Крещение десять лет назад

Даже фотограф из Италии приехал. Как в Барнауле отмечали Крещение десять лет назад После двухлетнего перерыва на Оби в Барнауле вновь появиться купель, где можно окунуться 19 января православные христиане будут отмечать праздник Крещение Господне.

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