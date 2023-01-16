Даже фотограф из Италии приехал. Как в Барнауле отмечали Крещение десять лет назад После двухлетнего перерыва на Оби в Барнауле вновь появиться купель, где можно окунуться 19 января православные христиане будут отмечать праздник Крещение Господне.