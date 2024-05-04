Илья Прусикин и Софья Таюрская из группы Little Big ждут ребенка

Солистка Little Big Софья Таюрская впервые станет мамой Софья Таюрская показала округлившийся живот. Фото: Соцсети Солисты группы Little Big Илья Прусикин (признан в РФ иноагентом) и Софья Таюрская скоро станут родителями.
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