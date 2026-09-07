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Царьград

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Нацбанк Украины отчитался о возврате более $1 млрд долгов в августе

Нацбанк Украины отчитался о возврате более $1 млрд долгов в августе

Украина в августе выплатила свыше $1 млрд по долгам, включая $721,8 млн на госдолг и $285,2 млн Международному валютному фонду.

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