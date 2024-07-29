Дана Уайт прокомментировал победу Мухаммада в бою с Эдвардсом: не огонь, но это было ожидаемо – он тренировался с Хабибом

Глава лиги UFC Дана Уайт не впечатлился выступлением Белала Мухаммада, который на турнире UFC 304 в Манчестере отобрал у Леона Эдвардса титул чемпиона в полусредней весовой категории, и заявил, что это было ожидаемо.
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