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«Барселона» может включить Мингесу в сделку по Рафинье

«Барселона» по-прежнему намерена приобрести вингера «Лидса» Рафинью. В сделку по 25-летнему бразильцу каталонцы могут включить трансферную цель английского клуба – защитника Оскара Мингесу, сообщает Sport.

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