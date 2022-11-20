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Шестеркин отразил 22 броска «Сан-Хосе» из 23 и стал 1-й звездой матча. У него 3 победы в 4 последних играх

Игорь Шестеркин отразил 22 броска «Сан-Хосе» из 23 и стал 1-й звездой матча. «Рейнджерс» обыграли «Шаркс» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

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