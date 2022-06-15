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Правительство не поддержало передачу "Ростеху" госпакета в "Ростелекоме"

Правительство не поддержало передачу "Ростеху" госпакета в "Ростелекоме"

«Одной из причин отказа стало опасение, что в случае передачи доли профильный вице-премьер и член совета директоров "Ростелекома" Дмитрий Чернышенко, а также Минцифры лишились бы рычагов влияния на компанию», — рассказал один из собеседников «Ъ».

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