Правительство не поддержало передачу "Ростеху" госпакета в "Ростелекоме"

«Одной из причин отказа стало опасение, что в случае передачи доли профильный вице-премьер и член совета директоров "Ростелекома" Дмитрий Чернышенко, а также Минцифры лишились бы рычагов влияния на компанию», — рассказал один из собеседников «Ъ».