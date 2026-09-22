На Ямале на выборах в Госдуму одержал победу единоросс Дмитрий Погорелый

В ЯНАО во вторник, 22 сентября, были оглашены итоги выборов депутатов Государственной думы (ГД). Ямал в Госдуме девятого созыва представит Дмитрий Погорелый, говорится в сообщении на странице окружного избиркома в «ВКонтакте».