В посольстве России заявили, что Нидерланды «отдали всё» Украине, комментируя итоги саммита НАТО. «Даже на официальном уровне в ходе саммита в Анкаре королевство было вынуждено признать, что достигло предела своих возможностей по оказанию прямой военной помощи Украине.
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