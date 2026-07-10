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RT Russia

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В посольстве России заявили, что Нидерланды «отдали всё» Украине

В посольстве России заявили, что Нидерланды «отдали всё» Украине

В посольстве России заявили, что Нидерланды «отдали всё» Украине, комментируя итоги саммита НАТО. «Даже на официальном уровне в ходе саммита в Анкаре королевство было вынуждено признать, что достигло предела своих возможностей по оказанию прямой военной помощи Украине.

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