Статистика о росте преступности среди мигрантов и "новых россиян" на самом деле второстепенна. Те, кто носится с этими цифрами наперевес, осознанно либо неосознанно, уводят внимание от самого важного.
Реальная дружба народов возможна лишь пока число представителей радикально иных культур минимально
Комментарии
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Александр Зиборов
Я уважаю всех порядочных людей любой национальности, если они уважают меня. Признаюсь, думаю над вопросом: как относиться к представителям тех республик, откуда попросили на выход с вещами 15-20 миллионов русскоязычных под крики «Чемодан-Вокзал-Россия!»? Как они теперь живут среди тех, кого у себя терпеть не пожелали? Не лучше ли им вернуться к себе домой и работать на благо своей республики?..
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52 мин.
Александр Зиборов
Льгот и привилегий у мигрантов масса! Десятки тысяч их диаспор финансируются из российской казны!Хватит плодить русофобов! Закрыть все диаспоры!
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51 мин.
Александр Зиборов
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой назвал национальные диаспоры и общины легализованными мафиозными структурами. Таким образом он прокомментировал дело против президента Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова. Сначала нужно отправить Усмана Баратова на нары, а затем лишить российского паспорта и выдворить на родину за его счёт.Необходимо начать лишать финансового финансирования из российской казны диаспор, а затем ликвидировать их как представляющих угрозы для России...
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50 мин.
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