Реальная дружба народов возможна лишь пока число представителей радикально иных культур минимально

Александр Зиборов

Я уважаю всех порядочных людей любой национальности, если они уважают меня. Признаюсь, думаю над вопросом: как относиться к представителям тех республик, откуда попросили на выход с вещами 15-20 миллионов русскоязычных под крики «Чемодан-Вокзал-Россия!»? Как они теперь живут среди тех, кого у себя терпеть не пожелали? Не лучше ли им вернуться к себе домой и работать на благо своей республики?..