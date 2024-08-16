💫 Сегодня, 16 августа отметим 35-летие Moscow Music Peace Festival!В клубе Live Stars на Кропоткинской репертуар Фестиваля '89 года вспомнят следующие коллективы: 💫 MOSCOW ROCK CITY aka MRCСтоличный кавер-проект с 26-летним стажем, с которым, между прочим, в разное время делили сцену бывшие музыканты SKID ROW и MÖTLEY CRÜE! MRC исполнят дюжину композиций всех шести западных участников MMPF!💫 LOVEDRIVEРоссийский трибьют SCORPIONS, существующий с 2007 года! В 2009-м LOVEDRIVE выступали на afterparty ещё одного феста, МОНСТРЫ РОКА, на которой присутствовали музыканты SCORPS! Специально к концерту ребята приготовили программу СКОРПОВ образца Московского Фестиваля Мира!💫 SILVERADOВ честь этого события собрали сет, состоящий исключительно из песен, звучавших в те дни в Лужниках, и сыграют их на инструментах одной из выступавших там групп! А состав команды будет укомплектован нашим коллегой по MOSCOW ROCK CITY, Романом Захарченко!💫 НИКОЛАЙ ОРЛОВ & ART COVER BANDИсполнитель главной роли в рок-опере "ОРФЕЙ" с блоком мировых хитов, известных каждому и любимых всеми!💫 PERFECT ARMORОткроют вечер в акустике! В Добрый Путь (Let's Rock)! 💫 💫 16 августа 2024💫 18:00💫 клуб Live Stars💫 Адрес: Москва, Берсеневский пер.