Steak Lovers
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Steak Lovers

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Казан-кебаб как подают только в узбекской чайхане: выведали базарный рецепт

Казан-кебаб как подают только в узбекской чайхане: выведали базарный рецепт

В Узбекистане казан-кебаб пользуется ничуть не меньшей популярностью, чем знаменитый плов. Зная правильный рецепт, блюдо готовить несложно, а особый, анисово-терпкий аромат казан-кебабу обеспечивает выверенный набор специй, главную скрипку здесь играют кориандр и зира.

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