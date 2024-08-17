Казан-кебаб как подают только в узбекской чайхане: выведали базарный рецепт

В Узбекистане казан-кебаб пользуется ничуть не меньшей популярностью, чем знаменитый плов. Зная правильный рецепт, блюдо готовить несложно, а особый, анисово-терпкий аромат казан-кебабу обеспечивает выверенный набор специй, главную скрипку здесь играют кориандр и зира.