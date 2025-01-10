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ГАИ стала штрафовать водителей за антистатические ленты на бамперах

ГАИ стала штрафовать водителей за антистатические ленты на бамперах

Вы когда-нибудь чувствовали резкий удар током при прикосновении к машине? Этот момент, казалось бы, мелкий и безобидный, способен выбить из равновесия даже самого спокойного человека.

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Комментарии
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Sergey Ivanov
Вопрос к доблестным служителям Жезла: -Как эти ленты влияют на безопасность дорожного движения? Что, совсем никак? А вот в статье предлагается заменить обшивку сидений на кожаную. Вот ЭТО не будет самовольным нарушением конструкции? А вот этот самый «удар статического электричества»- он власть не беспокоит? Этот удар тоже заложен в конструкцию? А как быть людям с больным сердцем? Которых может убить даже такой слабый, но чувствительный удар током? Наша власть из любого здравого поначалу предложения способна создать себе кормушку, а само это предложение довести до состояния полной глупости. И уж особенно ясно это видно на примере тех, кто наделен властью на дороге. Как- то подленько, господа...
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