ГАИ стала штрафовать водителей за антистатические ленты на бамперах

SI

Sergey Ivanov

Вопрос к доблестным служителям Жезла: -Как эти ленты влияют на безопасность дорожного движения? Что, совсем никак? А вот в статье предлагается заменить обшивку сидений на кожаную. Вот ЭТО не будет самовольным нарушением конструкции? А вот этот самый «удар статического электричества»- он власть не беспокоит? Этот удар тоже заложен в конструкцию? А как быть людям с больным сердцем? Которых может убить даже такой слабый, но чувствительный удар током? Наша власть из любого здравого поначалу предложения способна создать себе кормушку, а само это предложение довести до состояния полной глупости. И уж особенно ясно это видно на примере тех, кто наделен властью на дороге. Как- то подленько, господа...