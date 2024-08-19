NtechLab сделала ИИ для поиска домашних животных. Он работает в Подмосковье

Ростех внедряет ИИ для поиска потерянных домашних животных в ПодмосковьеРостех объявил о запуске проекта по поиску потерянных домашних животных в Подмосковье с использованием технологии искусственного интеллекта: партнером по разработке стала компания NtechLab, известная своими достижениями в области распознавания лиц.
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