Глава «Локо» Нагорных о Пиняеве: «Он уже не тот мальчик, который к нам пришел. Расставаться с Сергеем мы точно не намерены»

«Сергей стал мощнее. Я смотрел с трибуны матч с ЦСКА, это уже не тот мальчик, который к нам пришел. Каждая минута нахождения Сергея на поле – это как минимум два игрока соперника, которые на него отвлечены.
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