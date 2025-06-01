Депутат Колунов: за несоблюдение режима тишины в домах грозит штраф

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал РИА Новости, что регионы России вправе самостоятельно устанавливать временные рамки для соблюдения режима тишины в многоквартирных домах и штрафные санкции за его нарушение.
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