Многонациональность протащили в разговоры о важном и даже в Масленицу

Кстати, а чусело-то сжигать будут? Или это на игро-градах теперь не катит?

Валерий Дюков

да власть эта единая россия сдала страну без войны, гнать эту власть туда где у них счета дети замки ттут у них вахта для зароботка , а мы и наша Родина не для них......