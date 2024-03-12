Юрий Кот Перед вами скриншот начала ролика обязательного нынче урока в школе «Разговоры о важном».
Многонациональность протащили в разговоры о важном и даже в Масленицу
Комментарии
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МШ
Марина Шулякова
Кстати, а чусело-то сжигать будут? Или это на игро-градах теперь не катит?
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6 час.
Валерий Дюков
да власть эта единая россия сдала страну без войны, гнать эту власть туда где у них счета дети замки ттут у них вахта для зароботка , а мы и наша Родина не для них......
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2 час.
владимир бандышевский
Это и в православии не праздник,блин символ Ярило
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47 мин.
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