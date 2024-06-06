Кеннеди-младший: общество в США поляризовано сильнее всего с гражданской войны

REUTERS/Amr Alfiky Общество в США сейчас поляризовано сильнее всего со времен Гражданской войны в США 1861-1865 годов, заявил Роберт Кеннеди - младший, являющийся независимым кандидатом на предстоящих выборах президента США.
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