ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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В Лианозове плетут масксети для военной техники

Во время активных боевых действий резко возрастает потребность в маскировочных сетях. Как рассказали в волонтёрском сообществе «Созвездие активных» на Новгородской улице, количество заказов растёт, а рук не хватает.

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