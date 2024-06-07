В Лианозове плетут масксети для военной техники

Во время активных боевых действий резко возрастает потребность в маскировочных сетях. Как рассказали в волонтёрском сообществе «Созвездие активных» на Новгородской улице, количество заказов растёт, а рук не хватает.
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