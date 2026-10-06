Кухня и дом
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Кухня и дом

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Как превратить старый ковролин и пластиковые бутылки в надежную садовую дорожку

Как превратить старый ковролин и пластиковые бутылки в надежную садовую дорожку

Каждую осень я наблюдаю одну и ту же картину: после первых затяжных дождей привычные тропинки на участке превращаются в вязкое глиняное болото, по которому невозможно пройти, не увязнув по щиколотку.

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