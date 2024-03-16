В Новосибирском облизбиркоме назвали районы с самыми активными избирателями

Активнее всего, как обычно, голосуют жители сельских районов. По итогам первого дня голосования наибольшую активность проявили избиратели в Маслянинском районе – там явка составила 50,93% (8 914 избирателей); в Чановском районе – 49,41% (7 802 избирателя) и в Тогучинском районе – 48,36% (18 541 избиратель).