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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирском облизбиркоме назвали районы с самыми активными избирателями

В Новосибирском облизбиркоме назвали районы с самыми активными избирателями

Активнее всего, как обычно, голосуют жители сельских районов. По итогам первого дня голосования наибольшую активность проявили избиратели в Маслянинском районе – там явка составила 50,93% (8 914 избирателей); в Чановском районе – 49,41% (7 802 избирателя) и в Тогучинском районе – 48,36% (18 541 избиратель).

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