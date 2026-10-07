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Царьград

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Алиса Вайдель раскритиковала новые миллиарды Германии для Киева

Алиса Вайдель раскритиковала новые миллиарды Германии для Киева

Алиса Вайдель, сопредседатель "Альтернативы для Германии", подвергла критике решение Берлина выделить миллиарды Киеву после визита канцлера Мерца на Украину.

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