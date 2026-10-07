Алиса Вайдель раскритиковала новые миллиарды Германии для Киева

Алиса Вайдель, сопредседатель "Альтернативы для Германии", подвергла критике решение Берлина выделить миллиарды Киеву после визита канцлера Мерца на Украину.
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