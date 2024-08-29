В Челябинской области девушка погибла под поездом

В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели молодой женщины. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратурой, трагедия произошла вчера, 28 августа, на 2074 километре железнодорожного перегона Мисяш – Полетаево.
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