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В ходе операции «Нелегал» в Бугульме на автодороге пресечены нарушения миграционного законодательства

В рамках комплексной оперативно‑профилактической операции «Нелегал», направленной на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, сотрудники патрульно‑постовой службы ОМВД России по Бугульминскому району провели рейдовые мероприятия на автодорогах района.

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