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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шакил О‘Нил: «Долголетие Леброна – следствие «мягкости» лиги. А Бена Симмонса вообще надо арестовать»

– Считаешь ли ты, что долголетие Леброна – это косвенное следствие того, что игра стала менее жесткой? – Совершенно точно.

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