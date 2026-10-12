Watch: Jane Levy, Jessica Rothe star in Blumhouse slasher 'River'

"River," a new horror film starring "Evil Dead" actress Jane Levy and "Happy Death Day" star Jessica Rothe, opens in theaters in January.
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