Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек после теракта в «Крокус Сити Холле»

Среди задержанных четверо непосредственно участвовали в нападении на концертный залДиректор Федеральной службы безопасности Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании о 11 человек, в том числе четырех террористов, участвовавших в нападении на «Крокус Сити Холл».
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