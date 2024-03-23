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Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек после теракта в «Крокус Сити Холле»

Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек после теракта в «Крокус Сити Холле»

Среди задержанных четверо непосредственно участвовали в нападении на концертный залДиректор Федеральной службы безопасности Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании о 11 человек, в том числе четырех террористов, участвовавших в нападении на «Крокус Сити Холл».

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