Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек после теракта в «Крокус Сити Холле»

Среди задержанных четверо непосредственно участвовали в нападении на концертный залДиректор Федеральной службы безопасности Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании о 11 человек, в том числе четырех террористов, участвовавших в нападении на «Крокус Сити Холл».