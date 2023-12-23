В Японии начнёт работу термоядерный реактор — почему это важное событие для индустрии

На днях в Японии открылся самый крупный на сегодняшний день действующий термоядерный реактор. Согласно задумке он является предшественником международного экспериментального реактора, который уже строится во Франции, и должен открыться в течение нескольких ближайших лет.
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