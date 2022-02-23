РПЛ — в топ-3 в мире по трансферным убыткам зимой. Это окно — одно из самых расточительных в России

Нападающий «Зенита» Юри Алберто (в центре) — самый дорогой новичок зимнего окна РПЛ. Фото ФК «Зенит» В ночь с 22 на 23 февраля в России закрылось зимнее трансферное окно Подводим итоги зимнего регистрационного периода.
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