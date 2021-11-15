Российский газ и белорусские угрозы – каким боком здесь Украина?

Закон и ПорядокПолитикаРоссийский газ и белорусские угрозы – каким боком здесь Украина? Тема поставок природного газа в последний год стала актуальной для большинства стран евразийского континента.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКомментарииПоказать предыдущие комментарииАльбина КолесниковаНу посмотрим чем это закончится.Ответить10 час.Галина СмирноваНаступает новый год..... Газ в Европу не пойдет! К ним несется со всех ног шустрый северный зверек!!!!Ответить5 час.
Свежие комментарии