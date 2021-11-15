Закон и Порядок

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Российский газ и белорусские угрозы – каким боком здесь Украина?

Российский газ и белорусские угрозы – каким боком здесь Украина?

Тема поставок природного газа в последний год стала актуальной для большинства стран евразийского континента.

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Комментарии
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Альбина Колесникова
Ну посмотрим чем это закончится.
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10 час.
Галина Смирнова
Наступает новый год..... Газ в Европу не пойдет! К ним несется со всех ног шустрый северный зверек!!!!
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5 час.

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