В Удмуртии полицейские совместно с общественниками и Движением Первых провели «Зарядку со стражем порядка»

В преддверии Всероссийского дня физкультурника МВД по Удмуртской Республике и представители Общественного совета при ведомстве совместно с Региональным отделением Движения Первых Удмуртской Республики провели Всероссийскую акцию «Зарядка со стражем порядка» для детей из Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.
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