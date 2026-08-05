В Удмуртии полицейские совместно с общественниками и Движением Первых провели «Зарядку со стражем порядка»

В преддверии Всероссийского дня физкультурника МВД по Удмуртской Республике и представители Общественного совета при ведомстве совместно с Региональным отделением Движения Первых Удмуртской Республики провели Всероссийскую акцию «Зарядка со стражем порядка» для детей из Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.