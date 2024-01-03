Советник военного руководства Украины назвал помощь Запада рецептом поражения

Нынешние поставки военной техники и боеприпасов со стороны Запада уже не способ оказания помощи — это полноценный рецепт длительного поражения, заявил 2 января советник военного руководства Украины, военный эксперт, главный консультант отдела военной политики центра исследований безопасности Института стратегических исследований Николай Белесков.
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