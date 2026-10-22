Скандал на саммите ЕС в Брюсселе, где польский премьер Дональд Туск демонстративно покинул зал заседаний из-за спора с испанским коллегой Педро Санчесом о легализации мигрантов, обнажил глубокий системный кризис объединения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮШ Зеленскому указал...
- ГБ Киев разжигает ко...
- ГБ Страшнее ядерной ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым