Артета после 0:3 от «Тоттенхэма»: «Это позор, такой красивый матч был уничтожен. Меня дисквалифицируют на 6 месяцев, если скажу, что думаю»

Микель Артета остался недоволен главным арбитром матча против «Тоттенхэма». «Арсенал» проиграл «шпорам» со счетом 0:3 в игре АПЛ, оставшись в меньшинстве по ходу первого тайма.

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