Москва заключила первый электронный договор аренды земельного участка

В столице заключен первый полностью электронный договор об аренде недвижимости. Эта часть городской среды стала цифровой, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
В столице заключен первый полностью электронный договор об аренде недвижимости. Эта часть городской среды стала цифровой, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
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