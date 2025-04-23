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Родриго упал в штрафной «Хетафе» в конце игры – Бекуша придержал его за плечо. Судья не дал пенальти, хозяева провели опасную ответную атаку

Родриго упал в штрафной «Хетафе» в конце игры – Бекуша придержал его за плечо. Судья не дал пенальти, хозяева провели опасную ответную атаку

В добавленное ко второму тайму время защитник Исмаэль Бекуша в своей штрафной придержал за плечо вингера гостей Родриго, и бразилец упал на газон.

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