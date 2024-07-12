Сотни миллионов людей лишатся доступа к чистой воде к 2100 году

Как правило, люди никогда не ценят того, что имеют в почти неограниченном количестве. Такие блага, как чистые воздух и вода, считаются чем-то само собой разумеющимся, и мало кто задумывается, что это может со временем измениться.
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