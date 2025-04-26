В Павловском районе Кубани населению поставляли воду сомнительного качества и с грубыми нарушениями закона

В Павловском районе Кубани населению поставляли воду сомнительного качества и с грубыми нарушениями законаПрокуратурой Павловского района по результатам проверки организации водоснабжения населения в деятельности водоканалов выявлены серьезные нарушения закона.
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