Где смотреть бой Тимур Золотой — Фарид Ядулаев на Вечере бокса Рен ТВ: во сколько прямая трансляция 18 марта по Мск

18 марта пройдет вечер бокса, организованный «Бойцовским клубом Рен ТВ», где в главном карде Тимур «Золотой» Мусаев подерется против Фарида «Фара» Ядулаева.

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