40-мегапиксельная беззеркальная камера Fujifilm X-T5 стала хитом: из-за высокого спроса Fujifilm перестала принимать заказы на нее

Запредельно высоким спрос может быть не только на смартфоны, но и, например, цифровые камеры. Именно по причине очень высокого спроса, за которым не поспевает производство, Fujifilm прекратила принимать заказы на свои камеры Fujifilm X-T5 и X-S20, а также комплекты X-T5 с объективом XF18-55 mm F2.